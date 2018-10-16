Отбор ЧЕ-2019 (U-19): В меньшинстве получилось лучше

Группа 8

2-й тур

УКРАИНА (U-19) - НОРВЕГИЯ (U-19) - 1:2 (0:2)

Сергей Попов. Фото: ffu.ua

Голы: Ботхейм, 23 (0:1). Тагсет-Саннвик, 30 (0:2). Лях, 82 (1:2).

Украина: Лтайф, Агапов, Муравский, Снурницын, Слива, Агапов, Приходько (Бондаренко, 46), Харжевский, Назаренко (Горин, 36), Исаенко (Лях, 81), Супряга (Сикан, 59), Кащук (Мудрик, 46).

Норвегия: Клессон, Стеневик, Саннберг, Фредриксен, Даланн, Эвьен, Ховен (Сольбакен, 36), Угланн, Ботхейм, Кристенсен (Неустдаль, 78), Тагсет-Саннвик (Бильд, 69).

Наказания: Исаенко, 13. Харжевский, 27. Фредриксен, 68 (предупреждения). Харжевский, 33 (удаление, второе предупреждение).

Судья: Феснич (Румыния).

13 октября. Люшня. Стадион «Абдуррахман Роза Качиу».

Наши 19-летние юниоры своими руками закрутили интригу до передела: теперь только третий тур решит, кто из трех соперников выйдет в элит-раунд. И хорошо еще, что после того, как две трети матча пришлось провести в меньшинстве, уступили лишь один мяч.

А ведь после того, как Норвегия на старте проиграла Словакии, мы имели основания рассчитывать на победу. И выиграй украинцы у норвежцев, горя бы не знали: вместе с победившими дважды словаками заказывали бы билеты в элит-раунд. Но нет, команда Сергея Попова проиграла Норвегии - 1:2, причем забила только на 82-й минуте при счете 0:2.

Выставив в стартовом составе сразу трех забивал молодежных чемпионатов страны (Евгений Исаенко, Алексей Кащук, Владислав Супряга), тренер нашей команды, видимо, очень верил в меткость снайперов домашнего разлива. Но, как показал европейский опыт, мастерства им еще занимать и занимать.

Подвел и капитан: к 33-й минуте львовянин Петр Харжевский получил уже вторую желтую карточку - и оставил команду в меньшинстве. К тому времени мы проигрывали два мяча: сначала Эвьен попал в каркас ворота, Ботхейм добил, а почти тут же Тагсет-Саннвик удвоил преимущество скандинавов.

А вот с заменами Попов угадал. После углового соперников наши провели атаку - и сработала карпатская связка: Даниил Сикан отдал, Ростислав Лях забил.

Если Норвегия обыграет Албанию, а Украина - Словакию (оба матча начинаются в 15.00 по киевскому времени), возникнет «закрутка». В таком случае минимальная победа не устроит. Даже 2:1 - из-за скромного выигрыша 1:0 в стартовом матче у албанцев. Вот 2:0 - другое дело.

Кстати, букмекеры отдают нашей команде совсем маленькое предпочтение: коэффициенты на ее победу - в районе 2,45:1, на словаков - 2,7:1. По их же мнению, норвежцы должны легко переиграть Албанию. Что ж, создав проблему своими руками, нужно ее решить.

Словакия - Албания - 3:0 (Кметь, 7, 30, Кадак, 32).

И В Н П М В

1. Словакия 2 2 0 0 5-1 6

2. Норвегия 2 1 0 1 3-3 3

3. УКРАИНА 2 1 0 1 2-2 3

4. Албания 2 0 0 2 1-2 0