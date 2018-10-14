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Лига наций: Словакия - Чехия - 1:2 Сборная Чехии победила Словакию в матче группового турнира Лиги наций. Победный гол забил нападающий Патрик Шик. Лига наций B Фото: fotbal.cz Группа 1 Словакия - Чехия - 1:2 (0:0) Голы: Крменчик, 52 (0:1). Хамшик, 62 (1:1). Шик, 76 (1:2). Словакия: Дубравка, Шкртел, Губочан (Ганцко, 80), Пекарик (Сабо, 46), Шкриньяр, Хамшик, Куцка (Вайсс, 54), Мак, Лоботка, Дуда, Немец. Чехия: Вацлик, Челустка, Кадержабек (Новак, 63), Гебреселассие, Брабец, Павелка, Дочкал, Змргал, Соучек, Выдра (Янкто, 89), Крменчик (Шик, 73). Предупреждения: Дочкал, 22. Губочан, 27. Шкртел, 29. Соучек, 38. Гебреселассие, 75. Шкриньяр, 83. Судья: Винчич (Словения). 13 октября. Трнава. Стадион "Anton Malatinsky Stadion (City Arena)".

Спорт-Экспресс

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