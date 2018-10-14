Лига наций: Словакия - Чехия - 1:2

 Сборная Чехии победила Словакию в матче группового турнира Лиги наций.
 
Победный гол забил нападающий Патрик Шик.
 
Лига наций B 
Фото Лига наций: Словакия - Чехия - 1:2
Фото: fotbal.cz
 
Группа 1 
 
Словакия - Чехия - 1:2 (0:0)
 
Голы: Крменчик, 52 (0:1). Хамшик, 62 (1:1). Шик, 76 (1:2). 
 
Словакия: Дубравка, Шкртел, Губочан (Ганцко, 80), Пекарик (Сабо, 46), Шкриньяр, Хамшик, Куцка (Вайсс, 54), Мак, Лоботка, Дуда, Немец.
 
Чехия: Вацлик, Челустка, Кадержабек (Новак, 63), Гебреселассие, Брабец, Павелка, Дочкал, Змргал, Соучек, Выдра (Янкто, 89), Крменчик (Шик, 73).
 
Предупреждения: Дочкал, 22. Губочан, 27. Шкртел, 29. Соучек, 38. Гебреселассие, 75. Шкриньяр, 83. 
 
Судья: Винчич (Словения).
 
13 октября. Трнава. Стадион "Anton Malatinsky Stadion (City Arena)".


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