Волынь побеждает в Краматорске, Колос вырывает победу в Ивано-Франковске

Луцкая "Волынь" обыграла в Краматорске "Авангард" со счетом 1:0 и, как минимум, на сутки стала единоличным лидером первенства первой лиги. Единственный мяч со штрафного, назначенного за фол последней надежды Виктором Мирошником, на 35-й минуте забил Денис Кожанов. Несмотря на численное преимущество, лучане развить успех не сумели, но при этом сохранили и свои ворота "сухими".

Ковалевский "Колос" также оказался в большинстве в выездном матче, только уже на 17-й минуте после удаления защитника "Прикарпатья" Виктора Данищука. Однако реализовать свое преимущество сумели только на последней минуте игры . Капитан "Колоса" Виталий Гавриш классно исполнил штрафной, отправив мяч в нижний угол. Благодаря этой победе ковлевцы поднялись на третью строчку в турнирной таблице.

В еще одном пятничном матче "Сумы" разошлись миром с новичком "Агробизнесом", для которого это была вторая выездная ничья кряду.

2018-19, Первая лига Украины

Игровой день : 2018-08-10

"Авангард" - "Волынь" 0:1 (0:1)



Голы: Кожанов, 35 (0:1)



Удаления: Мирошник, 33

"Прикарпатье" - "Колос" 0:1 (0:0)



Голы: Гавриш, 90 (0:1)



Удаления: Данищук, 17

"Сумы" - "Агробизнес" 1:1 (0:1)



Голы: Слотюк, 31 (0:1); Тарануха Р., 81 (1:1)

