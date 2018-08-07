Лига чемпионов: Мальме не смог обыграть венгров

Венгерский клуб "МОЛ Види" сохраняет неплохие шансы на проход в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Сегодня они разошлись результативным миром в гостях у "Мальме". Теперь шведам через неделю обязательно надо будет забивать.

2018-19, Лига Чемпионов. Квалификация. Квалификационный 3-й раунд.

"Мальмё" - "МОЛ Види" 1:1 (0:0)



Голы: Кристиансен А., 62 (1:0); Него, 71 (1:1)



"Мальмё": Далин; Бенгтссон Р. (Брорссон, 31); Нильсен Л.; Сафари; Траустасон (Левицки О., 46); Кристиансен А.; Рикс; Ларссон; Бачиру; Антонссон (Голл, 80); Розенберг



"МОЛ Види": Ковачик; Юхаш; Стопира; Фиола; Пауло Винисиус; Николов; Хаджич; Него; Лазович (Щепович С., 89); Ковач (Паткои, 78); Щепович (Варга Й., 82)



Предупреждения: Сафари, 12; Бачиру, 23; Левицки О., 75 - Николов, 54