Украинка Дымченко принесла Украине "бронзу" на Объединенном чемпионате Европы

Диана Дымченко выиграла "бронзу" по академической гребле на ОЧЕ

Украинка Дымченко принесла Украине "бронзу" на Объединенном чемпионате Европы
Диана Дымченко
Фото: Из ТВ-трансляции

На первом в истории Объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта, который проходит в Глазго, украинская представительница в академической гребле Диана Дымченко, выступающая в одиночке, завоевала бронзовую медаль в финальном заезде на 2 000 м.

Победу одержала швейцарка Джанин Гмелин, а фотофиниш вывел на второе место представительницу Австрии Магдалену Лобниг.

Таким образом, украинские гребцы завершили ОЧЕ с двумя медалями – ранее "серебро" завоевала женская четверка.

Всего в активе нашей сборной стало 7 наград: в первый день украинские спортсмены завоевали четыре медали – "золото" выиграли пловец Михаил Романчук и велосипедист Роман Гладыш, "серебро" у дуэта трековиков и синхронисток;

во второй день наши спортсмены выиграли два "серебра" - женская четверка в академической гребле и команда в синхронном плавании;

в третий день копилку сборной пополнила "бронза" Дымченко.


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