Украинка Дымченко принесла Украине "бронзу" на Объединенном чемпионате Европы
Диана Дымченко выиграла "бронзу" по академической гребле на ОЧЕ
На первом в истории Объединенном чемпионате Европы по летним олимпийским видам спорта, который проходит в Глазго, украинская представительница в академической гребле Диана Дымченко, выступающая в одиночке, завоевала бронзовую медаль в финальном заезде на 2 000 м.
Победу одержала швейцарка Джанин Гмелин, а фотофиниш вывел на второе место представительницу Австрии Магдалену Лобниг.
Таким образом, украинские гребцы завершили ОЧЕ с двумя медалями – ранее "серебро" завоевала женская четверка.
Всего в активе нашей сборной стало 7 наград: в первый день украинские спортсмены завоевали четыре медали – "золото" выиграли пловец Михаил Романчук и велосипедист Роман Гладыш, "серебро" у дуэта трековиков и синхронисток;
во второй день наши спортсмены выиграли два "серебра" - женская четверка в академической гребле и команда в синхронном плавании;
в третий день копилку сборной пополнила "бронза" Дымченко.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
05.08.2018 20:08
05.08.2018 20:08