Леонардо Бонуччи возвращается в Ювентус

Как сообщает Sky Italia, «Ювентус» договорился с «Миланом» о возвращении защитника Леонардо Бонуччи.

Между клубами достигнута принципиальная договоренность, по которой в обмен на 31-летнего Бонуччи «Милан» получит 24-летнего защитника Маттиа Кальдару и возможность аренды аргентинского форварда Гонсало Игуаина.

Ранее стало известно, что Бонуччи сам захотел вернуться в «Ювентус» и через своего агента попросил «Милан» выставить его на трансфер. Главный тренер «россонери» Дженнаро Гаттузо подтвердил желание защитника покинуть клуб.

Добавим, что год назад «Милан» заплатил «Ювентусу» за Бонуччи 42 миллиона евро. Леонардо принял участие в 35 матчах минувшего розыгрыша итальянской Серии А, записав на свой счёт два забитых мяча и одно удаление.


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