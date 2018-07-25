Моуринью не отпустит Марсьяля в Челси

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, принявший решение прекратить сотрудничество с Антони Марсьялем, настроен продать 22-летнего француза за пределы Англии. "Красные дьяволы" не хотят усиливать своих оппонентов. Таким образом, лондонский "Челси", проявляющий интерес к молодому форварду, получит отказ.

Напомним, Антони, который следующим летом может получить статус свободного агента, предложил манкунианцам заключить новый контракт с существенным повышением заработной платы с 85 до 150 тысяч фунтов в неделю. Реакция Моуринью последовала незамедлительно. Португальский специалист не намерен работать с игроком, который не горит желанием выступать на "Олд Траффорд" и готов сменить клубную прописку.

Марсьяль выступает за "красных дьяволов" с 2015 года, ранее он играл за французские "Лион" и "Монако". Нападающий принял участие в 30 матчах минувшего розыгрыша АПЛ (9 голов, 5 передач), однако далеко не всегда проводил на поле все 90 минут.


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