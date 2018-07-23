Владимир Шаран: ребята нервничали - это было заметно
Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран - о победе в первом туре чемпионата Украины.
"Очень приятно снова вернуться во Львов и получить важнейшую победу, - приводит слова Шарана официальный сайт клуба. - Ребята нервничали, это было заметно. Очень тщательно готовились к "Карпатам" на протяжении почти трех недель. Во втором тайме прибавили, играли организованно и закономерно победили. Понравилось, что замены усилили игру. "Карпаты" - быстрая, техничная команда, но во втором тайме мы их физически переиграли. Также хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые приехали за восемьсот километров, чтобы поддержать нашу команду".
2018-19, Чемпионат Украины. 1-й круг. 1-й тур.
"Карпаты" - "Александрия" 0:2 (0:0)
Голы: Цуриков, 72 (0:1); Пономарь, 81 (0:2)
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
23.07.2018 12:33
23.07.2018 12:59