Владимир Шаран: ребята нервничали - это было заметно

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран - о победе в первом туре чемпионата Украины.

"Очень приятно снова вернуться во Львов и получить важнейшую победу, - приводит слова Шарана официальный сайт клуба. - Ребята нервничали, это было заметно. Очень тщательно готовились к "Карпатам" на протяжении почти трех недель. Во втором тайме прибавили, играли организованно и закономерно победили. Понравилось, что замены усилили игру. "Карпаты" - быстрая, техничная команда, но во втором тайме мы их физически переиграли. Также хотел бы поблагодарить наших болельщиков, которые приехали за восемьсот километров, чтобы поддержать нашу команду".

2018-19, Чемпионат Украины. 1-й круг. 1-й тур.

"Карпаты" - "Александрия" 0:2 (0:0)

Голы: Цуриков, 72 (0:1); Пономарь, 81 (0:2)


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