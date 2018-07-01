Челси отдал игрока Лидсу

Льюис Бейкер перешел в команду Чемпионшипа "Лидс Юнайтед" в аренду до конца сезона, сообщает пресс-служба "синих".

23-летний полузащитник дебютировал за основную команду "Челси" в матче Кубка Англии с "Дерби Каунти" в 2014 году. В конце того сезона он стал Лучшим молодым игроком клуба и получил приз за Лучший гол сезона благодаря блестящему голу, забитому пяткой в матче команды до 21 года против "Арсенала".

Бейкер может играть на разных позициях в полузащите. Он пришел в клуб в возрасте 10 лет, а затем блестяще выступал за команду до 18 лет, выигравшую МКА в 2012 году. Именно гол Бейкера в матче с "МЮ" гарантировал титул команде до 21 года в 2014 году.

В сезоне 2016/17 Бейкер помог "Витессу" завоевать Кубок Голландии, а прошлый сезон он провел в аренде в "Мидлсбро".

На международном уровне он представлял молодежные команды сборной, а в 2016 стал лучшим бомбардиром в составе команды до 21 года, выигравшей турнир в Тулоне. Он забил четыре мяча, в том числе записал на свой счет гол в финале турнира.