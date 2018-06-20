Блаттер: С 48-ю командами нужно больше одной страны

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер уверен, что у Англии хорошие шансы получить чемпионат мира 2030 года, однако считает, что этой стране не стоит проводить турнир самостоятельно.

"Они будут кандидатами, в которых я уверен, - цитирует Блаттера английская пресса. - Однако с 48-ю командами нужно больше одной страны. Определенно".

Напомним, что на прошлой неделе вице-президент ФИФА Дэвид Гилл заявил, что надежды Англии на проведение чемпионата мира 2030 года были поддержаны после того, как турнир 2026 года был отдан Северной Америке.

Между тем, президент УЕФА Александр Чеферин призвал Англию подавать заявку в одиночку или в рамках совместной британской заявки.

"У Англии фантастическая инфраструктура, опыт и все остальное", - заявил Чеферин.


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