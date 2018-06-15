Рамос: Такое впечатление, что сборная Испании на похоронах

Капитан сборной Испании Серхио Рамос рассказал о непростой обстановке внутри коллектива. Всему виной тренерская рокировка - Хулена Лопетеги, договорившегося с "Реалом", сменил Фернандо Йерро.

- Такое впечатление, что мы на похоронах, хотя на самом деле это чемпионат мира, прекрасное событие. Нам нужно двигаться вперёд.

Конечно, произошёл неприятный инцидент, поскольку Лопетеги был частью нашей команды, помог нам пройти квалификацию. Но я думаю, что сборная Испании важнее личных интересов.

Нам не следует больше думать об этом. На носу игра с чемпионами Европы. Поэтому чем раньше мы забудем о произошедшем, тем лучше для нас. Я приехал на чемпионат мира с мечтой. Это первый турнир, где я буду капитаном сборной. Поведу за собой мою страну, мою команду. Это гораздо важнее, - заявил Рамос в интервью изданию Mirror.