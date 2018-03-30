Спортивный директор ПСЖ: Сейчас не время обсуждать преемников Эмери
Спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике отреагировал на слухи о скором уходе из команды главного тренера Унаи Эмери.
«Каждый день мы сталкиваемся с информацией о якобы новом главном тренере «ПСЖ». Мы хотим заявить, что сейчас тренер «ПСЖ» — Унаи Эмери. У него есть контракт с клубом, и не время обсуждать возможных преемников.
Сейчас мы находимся в важной фазе сезона, у нас много работы для того, чтобы достичь поставленных целей. Нам нужно сосредоточиться на этом.
Ни один тренер в мире не сможет сказать, что он вёл переговоры с нами. Все болельщики «Пари Сен-Жермен» должны знать, что только клуб может опубликовать официальную информацию по этому вопросу», — цитирует Энрике L’Equipe.
Напомним, что действующий контракт Унаи Эмери с «ПСЖ» рассчитан до июня 2018 года.
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