НБА: Топ-5 моментов игрового дня

Национальная баскетбольная ассоциация представила пятерку лучших моментов прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

Напомним, что "Уорриорз" потерпели третье поражение подряд, уступив на своем паркете "Милуоки". Игра на площадке "Голден Стэйт" в Окленде завершилась со счетом 116:107 (29:27, 29:22, 34:23, 24:35) в пользу гостей, в составе которых 32 очка набрал Яннис Адетокунбо. У хозяев 30 очков на свой счет записал Куинн Кук.