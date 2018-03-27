В Турнире претендентов по шахматам в Берлине завершился предпоследний тур

Американец Каруана вернул себе лидерство

В Турнире претендентов по шахматам в Берлине завершился предпоследний тур
Эмблема Турнира Претендентов по шахматам 2018
Фото: Фото: Википедия

В Берлине проходит Турнир претендентов по шахматам, который определит кто получит право сыграть в ноябре в Лондоне титульный матч с норвежцем Магнусом Карлсеном.

В двухкруговом турнире принимают участие азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, армянин Левон Аронян, американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со, китаец Дин Лижэнь и россияне Александр Грищук, Сергей Карякин и Владимир Крамник.

В предпоследнем 13-м туре зафиксированы такие результаты:

  • Мамедьяров – Грищук 1:0
  • Дин Лижэнь – Крамник - 1/2 - 1/2
  • Уэсли Со – Карякин 1/2 - 1/2
  • Каруана – Аронян 1:0

Таким образом, перед последним туром турнирная таблица выглядит следующим образом:

  1. Каруана – 8 очков
  2. Карякин и Мамедьяров – по 7,5
  3. Дин Лижэнь – 7
  4. Грищук – 6,5
  5. Крамник – 6
  6. Уэсли Со - 5,5
  7. Аронян – 4

В последнем туре, 27 марта встречаются:

  • Грищук – Каруана
  • Аронян – Уэсли Со
  • Карякин – Дин Лижэнь
  • Крамник – Мамедьяров

В случае равенства очков, в первую очередь учитываются личные встречи, затем - количество побед, и коэффициент Зоннеборна-Бергера. В случае равенства всех показателей 28 марта состоится тай-брейк.


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