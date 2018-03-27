В Турнире претендентов по шахматам в Берлине завершился предпоследний тур
Американец Каруана вернул себе лидерство
В Берлине проходит Турнир претендентов по шахматам, который определит кто получит право сыграть в ноябре в Лондоне титульный матч с норвежцем Магнусом Карлсеном.
В двухкруговом турнире принимают участие азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, армянин Левон Аронян, американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со, китаец Дин Лижэнь и россияне Александр Грищук, Сергей Карякин и Владимир Крамник.
В предпоследнем 13-м туре зафиксированы такие результаты:
- Мамедьяров – Грищук 1:0
- Дин Лижэнь – Крамник - 1/2 - 1/2
- Уэсли Со – Карякин 1/2 - 1/2
- Каруана – Аронян 1:0
Таким образом, перед последним туром турнирная таблица выглядит следующим образом:
- Каруана – 8 очков
- Карякин и Мамедьяров – по 7,5
- Дин Лижэнь – 7
- Грищук – 6,5
- Крамник – 6
- Уэсли Со - 5,5
- Аронян – 4
В последнем туре, 27 марта встречаются:
- Грищук – Каруана
- Аронян – Уэсли Со
- Карякин – Дин Лижэнь
- Крамник – Мамедьяров
В случае равенства очков, в первую очередь учитываются личные встречи, затем - количество побед, и коэффициент Зоннеборна-Бергера. В случае равенства всех показателей 28 марта состоится тай-брейк.
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