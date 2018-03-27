В Турнире претендентов по шахматам в Берлине завершился предпоследний тур

Американец Каруана вернул себе лидерство

В Берлине проходит Турнир претендентов по шахматам, который определит кто получит право сыграть в ноябре в Лондоне титульный матч с норвежцем Магнусом Карлсеном.

В двухкруговом турнире принимают участие азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, армянин Левон Аронян, американцы Фабиано Каруана и Уэсли Со, китаец Дин Лижэнь и россияне Александр Грищук, Сергей Карякин и Владимир Крамник.

В предпоследнем 13-м туре зафиксированы такие результаты:

Мамедьяров – Грищук 1:0

Дин Лижэнь – Крамник - 1/2 - 1/2

Уэсли Со – Карякин 1/2 - 1/2

Каруана – Аронян 1:0

Таким образом, перед последним туром турнирная таблица выглядит следующим образом:

Каруана – 8 очков Карякин и Мамедьяров – по 7,5 Дин Лижэнь – 7 Грищук – 6,5 Крамник – 6 Уэсли Со - 5,5 Аронян – 4

В последнем туре, 27 марта встречаются:

Грищук – Каруана

Аронян – Уэсли Со

Карякин – Дин Лижэнь

Крамник – Мамедьяров

В случае равенства очков, в первую очередь учитываются личные встречи, затем - количество побед, и коэффициент Зоннеборна-Бергера. В случае равенства всех показателей 28 марта состоится тай-брейк.