Во все футбольные сборные Англии обязательно включат тренеров-представителей этнических меньшинств

Футбольная ассоциация Англии утвердила свой вариант "правила Руни"

Во все футбольные сборные Англии обязательно включат тренеров-представителей этнических меньшинств

Футбольная ассоциация Англии приняла решение о назначении во все национальные команды страны тренеров-представителей этнических меньшинств, сообщает The Times.

Еще в январе ФА утвердила свой вариант "правила Руни", по которому при назначении тренеров в сборные будет рассматриваться хотя бы один кандидат этнического меньшинства, т.е. лица не англосаксонского происхождения - чернокожий, азиат или другой представитель этнических меньшинств. Теперь же Ассоциация намерена ускорить процесс введения этого правила.

Подобные перестановки ожидают сборные Англии всех возрастов, а также женскую национальную команду.

Издание утверждает, что представители ФА общались с главным тренером сборной Англии Гаретом Саутгейтом насчет возможности включения в его тренерский штаб представителя этнического меньшинства перед чемпионатом мира-2018. Менеджеру эта идея не очень нравится, хотя в целом он готов к этим изменениям, но уже после мундиаля.

"Правило Руни" изначально появилось в американской Национальной Футбольной Лиге. Оно касается тренерской или менеджерской работы и требует, чтобы как минимум один из претендентов на должность представлял этническое меньшинство.

Дэн Руни являлся собственником клуба НФЛ Питтсбург Стилерз, а само правило стало реакцией на увольнение в 2002 году темнокожих наставников команд Тампа-Бэй Бакканирс и Миннесота Вайкингз.


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