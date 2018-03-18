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Лига 1: "ПСЖ" одержал 13-ю победу кряду В матче 30-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" одержал волевую победу над "Ниццей" (2:1). Эта победа стала 13-й подряд для парижского клуба в лиге. Фото: psg.fr В составе "Ниццы" голом отметился Аллан Сен-Максимен, у парижан - Анхель Ди Мария и Дани Алвес. "ПСЖ" уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 83 очка, "Ницца" расположилась на восьмой строчке с 42 очками. Чемпионат Франции 30-й тур "Ницца" - "ПСЖ" - 1:2 (1:1) Голы: Сен-Максимен, 17 (1:0). Ди Мария, 21 (1:1). Дани Алвес, 82 (1:2). "Ницца": Бенитес, Данте, Ле Маршан, Сарр, Суке, Плеа, Сери, Сиприен, Ле Мелу (Сако, 90), Балотелли, Сен-Максимен (Срарфи, 83). "ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Тиагу Силва, Берчиче (Кюрзава, 46), Кимпембе, Дракслер (Менье, 76), Верратти, Рабьо, Кавани (Ло Сельсо, 76), Ди Мария, Мбаппе. Предупреждение: Верратти, 75. Судья: Летексье (Франция). 18 марта. Ницца. Стадион "Allianz Riviera".

Спорт-Экспресс

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