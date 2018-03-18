Норвегия выиграла мужскую эстафету в Холменколлене

Сборная Норвегии победила в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Холменколлене.
 
Команду представляли Ларс Хельге Биркеланн, Хенрик Л'Абе-Лунн, Тарьей Бе и Йоханнес Бе.
Фото Норвегия выиграла мужскую эстафету в Холменколлене
Фото: biathlonworld.com
 
Бе-младший финишировал с флагом Норвегии.
 
Второе место заняла сборная Австрии, третье - РоSSия. 
 
Сборная Украины показала лишь 12-й результат, уступив 3.08,8 с четырьмя промахами. За Украину выступили Артем Прима, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный и Владимир Семаков.
 
Это была заключительная командная гонка в сезоне. Сборная Норвегии выиграла "хрустальный глобус" в этой дисциплине. 
 
Осло (Норвегия)
 
Кубок мира
 
Мужчины
 
Эстафета 4 х 7,5 км
 
1. Норвегия (Ларс Хельге Биркеланн (0 промахов на первов рубеже +0), Хенрик Л`Абе-Лунн (2+0), Тарьей Бе (1+0), Йоханнес Бе (0+0)) - 1:13.13,7 (0 шт. кругов + 3 доп. патрона)
 
2. Австрия (Доминик Ландертингер (0+2), Феликс Ляйтнер (1+1), Симон Эдер (0+1), Юлиан Эберхард (0+0)) - отставание 50,3 (0 + 5)
 
3. РоSSия (Максим Цветков (0+0), Антон Бабиков (0+1), Дмитрий Малышко (2+0), Антон Шипулин (0+1)) - 56,9 (0 + 4)
 
4. Швеция (Мартин Понсилуома (0+2), Йеспер Нелин (0+0), Себастьян Самуэльссон (0+1), Фредрик Линдстрем (0+1)) - 1.05,8 (0 + 4)
 
5. Германия (Эрик Лессер (1+1), Симон Шемп (1+0), Роман Рес (3+0), Арнд Пайффер (3+0)) - 1.29,4 (0 + 9)
 
6. Франция (Эмильян Жаклен (2+1), Симон Дестье (0+3), Антонен Гигонна (1+1), Кантен Фийон Майе (0+0)) - 1.58,5 (0 + 8)
 


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