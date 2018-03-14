Эдин Джеко: выбили очень сильного соперника

Нападающий "Ромы" Эдин Джеко прокомментировал победу над "Шахтером" в ответном матче 1/8-финала Лиги чемпионов.

"Это был великий вечер для меня и для всей команды, - сказал Эдин в интервью UEFA.com. - Мы это заслужили". Джеко также рассказал, что после первого тайма "Рома" и не думала паниковать: "мы сохраняли предельную концентрацию. Знали, что один гол может вывести нас в четвертьфинал. Мы его забили, а потом общими усилиями сохранили этот результат".

Вскоре после своего первого гола Эдин Джеко едва не оформил дубль дальним ударом. "Да, я думал, что мяч летит в ворота, но потом он как-то изменил направление полета, - вспоминал босниец. - Но первый гол стал поистине золотым. Я горжусь нашей командой, поскольку мы выбили очень сильного соперника".


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