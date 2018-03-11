Захаров: Соперник хотел забить и забывал об обороне

В субботу 10 марта "Донбасс" во второй раз обыграл харьковское "Динамо", еще на шаг приблизившись к выходу в финал. Весомый вклад в итоговый результат сделал капитан "Донбасса" Виктор Захаров, сделавший второй дубль в текущем розыгрыше плей-офф.

По окончании матча Виктор поделился своей оценкой встречи.

"Так получилось, что регулярный чемпионат для меня получился смазанный, а плей-офф – особое время в жизни хоккеиста.

Перед матчами с "Динамо" Сергей Владимирович немного поменял состав нашего звена, так получилось, что у нас сразу появилось взаимопонимание, пошла игра. Хотя еще нужно притереться, конечно.

Мы забросили три шайбы в меньшинстве – просто так получилось, что соперник очень хотел забить, и несколько забывал об обороне. За счет этого мы ловили их на контратаках.

В Харькове жду тяжелой игры. На арене там всегда прекрасная атмосфера с хорошими болельщиками, да и "Динамо" оставит все силы на льду чтобы продлить серию. Наперед мы пока не заглядываем, готовимся конкретно к 13 числу. В Харькове всегда хватает и наших болельщиков, их поддержка очень для нас важна".


Terrikon со ссылкой на ХК "Донбасс"


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