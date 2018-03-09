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Украинское теннисное дерби в Индиан Уэллсе выиграла Бондаренко Украино-сербская пара БондаренкоКрунич переиграла украино-румынский дуэт Савчук/Олару Фото: http://tennisua.org На профессиональном теннисном турнире Indian Wells Masters с призовым фондом 8,6 млн долл. состоялись матчи первого раунда парного женского разряда. И в первом же раунде состоялось украинское мини-дерби: украино-сербский дуэт Катерина Бондаренко и Александра Крунич противостояли украино-румынской паре Ольга Савчук/Ралука Олару. Матч затянулся на три сета с тай-брейком и завершился победой БондаренкоКрунич 6:4, 4:6, 10:6. В следующем раунде они встретятся с четвертым сеяным дуэтом Кристина Младенович/Тимея Бабош.

LB.ua

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