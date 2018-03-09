Украинское теннисное дерби в Индиан Уэллсе выиграла Бондаренко
Украино-сербская пара БондаренкоКрунич переиграла украино-румынский дуэт Савчук/Олару
На профессиональном теннисном турнире Indian Wells Masters с призовым фондом 8,6 млн долл. состоялись матчи первого раунда парного женского разряда.
И в первом же раунде состоялось украинское мини-дерби: украино-сербский дуэт Катерина Бондаренко и Александра Крунич противостояли украино-румынской паре Ольга Савчук/Ралука Олару.
Матч затянулся на три сета с тай-брейком и завершился победой БондаренкоКрунич 6:4, 4:6, 10:6. В следующем раунде они встретятся с четвертым сеяным дуэтом Кристина Младенович/Тимея Бабош.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
09.03.2018 11:14