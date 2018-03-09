Украинское теннисное дерби в Индиан Уэллсе выиграла Бондаренко

Украино-сербская пара БондаренкоКрунич переиграла украино-румынский дуэт Савчук/Олару

Украинское теннисное дерби в Индиан Уэллсе выиграла Бондаренко
Фото: http://tennisua.org

На профессиональном теннисном турнире Indian Wells Masters с призовым фондом 8,6 млн долл. состоялись матчи первого раунда парного женского разряда.

И в первом же раунде состоялось украинское мини-дерби: украино-сербский дуэт Катерина Бондаренко и Александра Крунич противостояли украино-румынской паре Ольга Савчук/Ралука Олару.

Матч затянулся на три сета с тай-брейком и завершился победой БондаренкоКрунич 6:4, 4:6, 10:6. В следующем раунде они встретятся с четвертым сеяным дуэтом Кристина Младенович/Тимея Бабош.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
НХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небомНХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небом
Матуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖМатуиди: Неймар, Алвес и Мотта хотели, чтобы я остался в ПСЖ
ФФУ приостановила деятельность трех федераций футболаФФУ приостановила деятельность трех федераций футбола
Главного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. ФутболГлавного тренера сборной Германии сватают в Арсенал. Футбол
"Динамо" - "Заря" - 3:2. 22 тур (ВИДЕО)  "Динамо" - "Заря" - 3:2. 22 тур (ВИДЕО)  
Блок рекламы


Похожие новости
Канада выиграла бронзу хоккейного турнираКанада выиграла бронзу хоккейного турнира
ОИ-2018: Беларусь выиграла женскую эстафету, Украина - 11-яОИ-2018: Беларусь выиграла женскую эстафету, Украина - 11-я
Шведская биатлонистка Анна Эберг выиграла олимпийскую индивидуальную гонку на 15 кмШведская биатлонистка Анна Эберг выиграла олимпийскую индивидуальную гонку на 15 км
Эберг выиграла индивидуальную гонку, украинки потерпели очередную неудачуЭберг выиграла индивидуальную гонку, украинки потерпели очередную неудачу
Норвежская лыжница Рагнхильд Хага выиграла гонку на 10 км свободным стилем на ОлимпиадеНорвежская лыжница Рагнхильд Хага выиграла гонку на 10 км свободным стилем на Олимпиаде
Бывшая украинская фигуристка выиграла золото Олимпиады 2018Бывшая украинская фигуристка выиграла золото Олимпиады 2018
Голландка Ирен Вюст выиграла «золото» на 1,5-километровой конькобежной дистанцииГолландка Ирен Вюст выиграла «золото» на 1,5-километровой конькобежной дистанции
Марта Костюк выиграла 60-тысячник ITF в АвстралииМарта Костюк выиграла 60-тысячник ITF в Австралии
Челси отпустил игрока в ДербиЧелси отпустил игрока в Дерби
Сборная Украины выиграла чемпионат Европы по биатлону в смешанной эстафетеСборная Украины выиграла чемпионат Европы по биатлону в смешанной эстафете
Последние новости
Подгружаем последние новости