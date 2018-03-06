Жиру: В Челси нет кризиса, все игроки поддерживают Конте

Форвард «Челси» Оливье Жиру - поражении от «Манчестер Сити» (0:1) в прошедшем туре АПЛ.

«Думаю, что у нас нет кризиса. Да, мы уступили «Юнайтед» и «Сити». Очевидно, что мы могли бы играть лучше с ними, но это были большие матчи. Мы очень недовольны этим. Сейчас не стоит вопрос, выступаем ли мы за главного тренера. Все игроки вместе с Конте.

Выходные получились для нас не очень хорошими, так как наши главные конкуренты победили. Но впереди ещё девять матчей. Мы будем верить до конца. К тому же топ-команды будут играть друг против друга.

У «Манчестер Сити» одна из лучших команд в Европе. Мы пытались забить в конце игры, но оборона «горожан» отлично справилась с нашими атаками. В конце концов, это 1:0, а не 5:0. Но мы все равно очень разочарованы таким исходом поединка», — цитирует Жиру Goal.