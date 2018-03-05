Вербич: у нас все еще есть подъемы и спады по ходу игр

Словенский полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич в матче с "Зарей", выйдя на замену, отметился дебютным голом.

- Конечно, я очень счастлив, что мне удалось забить свой первый гол за "Динамо", но еще больше рад, что мы добились важной победы. Если бы сыграли вничью, я не был бы рад своему дебютному голу.

Кендзере удалось забить потрясающий мяч на последних минутах. Всегда приятно завоевывать такие победы. Непросто играть при нынешних погодных условиях, но, думаю, мы больше хотели победить,чем соперник. Сумели продемонстрировать характер, все мы играли друг за друга, а не каждый за себя. На кону стояли три очка. Нам очень не повезло в прошлой игре против "Вереса" - две красных карточки, множество индивидуальных ошибок. Мы исправили многие из них, но у нас все еще есть подъемы и спады по ходу игр. Если мы сможем от них избавиться и выровнять свою игру, будем выглядеть еще лучше.


Terrikon со ссылкой на ФК Динамо (Киев)


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
НХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небомНХЛ: Овечкин может забросить 600-ю шайбу в карьере под открытым небом
Порошенко вручил орден и сертификат на квартиру олимпийскому чемпиону АбраменкоПорошенко вручил орден и сертификат на квартиру олимпийскому чемпиону Абраменко
Олимпиада-2018: Скромность четвертого десяткаОлимпиада-2018: Скромность четвертого десятка
Вацко: Лозанна еще раз доказала, что есть верховенство права. ФутболВацко: Лозанна еще раз доказала, что есть верховенство права. Футбол
Grand Slam: Сила - в красоте золотого броскаGrand Slam: Сила - в красоте золотого броска
Блок рекламы


Похожие новости
Вацко: Лозанна еще раз доказала, что есть верховенство права. ФутболВацко: Лозанна еще раз доказала, что есть верховенство права. Футбол
Беньямин Вербич: Проиграли вследствие индивидуальных ошибокБеньямин Вербич: Проиграли вследствие индивидуальных ошибок
Беньямин ВЕРБИЧ: "Такое не должно больше повториться"Беньямин ВЕРБИЧ: "Такое не должно больше повториться"
Роман Санжар: Теперь у Олимпика есть шанс побороться за первую шестерку. ФутболРоман Санжар: Теперь у Олимпика есть шанс побороться за первую шестерку. Футбол
Вербич: Чувствую, что набрал стопроцентную формуВербич: Чувствую, что набрал стопроцентную форму
ФК "Мариуполь" переименовал стадион "Ильичевец" в честь Бойко. ФутболФК "Мариуполь" переименовал стадион "Ильичевец" в честь Бойко. Футбол
Ротань: Вербич - парень игровой. ФутболРотань: Вербич - парень игровой. Футбол
Защитник «Вест Хэма» дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперникаЗащитник «Вест Хэма» дисквалифицирован на шесть матчей за плевок в соперника
Агент Чичарито: У нас есть несколько предложений. ФутболАгент Чичарито: У нас есть несколько предложений. Футбол
Лунин близок к переходу в Реал Сосьедад за 2,5 миллиона евроЛунин близок к переходу в Реал Сосьедад за 2,5 миллиона евро
Последние новости
Подгружаем последние новости