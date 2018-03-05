Вербич: у нас все еще есть подъемы и спады по ходу игр

Словенский полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич в матче с "Зарей", выйдя на замену, отметился дебютным голом.

- Конечно, я очень счастлив, что мне удалось забить свой первый гол за "Динамо", но еще больше рад, что мы добились важной победы. Если бы сыграли вничью, я не был бы рад своему дебютному голу.

Кендзере удалось забить потрясающий мяч на последних минутах. Всегда приятно завоевывать такие победы. Непросто играть при нынешних погодных условиях, но, думаю, мы больше хотели победить,чем соперник. Сумели продемонстрировать характер, все мы играли друг за друга, а не каждый за себя. На кону стояли три очка. Нам очень не повезло в прошлой игре против "Вереса" - две красных карточки, множество индивидуальных ошибок. Мы исправили многие из них, но у нас все еще есть подъемы и спады по ходу игр. Если мы сможем от них избавиться и выровнять свою игру, будем выглядеть еще лучше.