Вальверде: Барселоне предстоит сложный отрезок в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился мнением о предстоящем матче с «Лас-Пальмасом», после которого его команде предстоит игра с «Атлетико».

«В последнее время «Лас-Пальмас» здорово прибавил. Могу точно сказать, что с приходом Пако Хамеса они стали сильнее и постараются продемонстрировать в матче с нами свой максимум.

Нам предстоит довольно сложный отрезок, потому что мы играем в четверг вечером после долгого выезда, а уже в воскресенье нам встречаться с «Атлетико».

Впрочем, мы собираемся побеждать в обоих матчах. Три очка в игре с «Лас-Пальмасом» ценим так же, как и три очка в матче с «Атлетико». Какой смысл выделять встречу с мадридцами, если мы не выиграем сегодня», — приводит слова Вальверде Marca.