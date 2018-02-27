Наполи одержал десятую победу кряду

"Наполи" продолжил свою победную серию в битве за Скудетто в Серии А. В этот вечер команда Маурицио Сарри разгромил "Кальяри" со счетом 5:0 в выездном поединке на Сардинию, одержав тем самым десятую победу подряд в чемпионате.

Таким образом, неаполитанцы воспользовались отложенным матчем "Ювентуса" против "Аталанты", увеличив до четырех очков свой отрыв от "бьянконери", заставляя преследователя нервничать из-за боязни ошибки. "Кальяри" остается на 14-й позиции с 25 очками в своем активе.

2017-18, Чемпионат Италии

Игровой день : 2018-02-26

"Кальяри" - "Наполи" 0:5 (0:2)

Голы: Кальехон, 29 (0:1); Мертенс Д., 43 (0:2); Гамшик, 61 (0:3); Инсинье Л., 72 (пенальти) (0:4); Мариу Руи, 90 (0:5)


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