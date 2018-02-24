McLaren продемонстрировал миру свое оранжевое чудо

Команда Формулы-1 McLaren, начинающая в этом сезоне новую жизнь с мотором Renault, представила новый болид. В ливрее использованы исторические оранжево-синие цвета, с которыми McLaren в свое время (а конкретнее - в 1968) одержал первую победу в главной гоночной серии мира.

На презентации новую машину представляли оба гонщика McLaren - Фернандо Алонсо и Стоффель Вандорн.

McLaren продемонстрировал миру свое оранжевое чудо


Опробовав машину на трассе, Алонсо поделился своими ощущениями: "Предыдущие несколько месяцев состояли из напряженной работы на базе, и я горжусь каждым. Сегодняшний день настал, машина едет, и все счастливы. Наше послание заключается в том, что настают хорошие дни. У нас запредельная мотивация. То, что не убивает вас, делает вас сильнее. За последние годы мы стали гораздо сильнее, и вы увидите результат этого в 2018 году".


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