КНДР рассматривает возможность проведения совместно с Южной Кореей зимних Азиатских игр-2021

Страну-хозяина мероприятий 2021 года выберут в августе 2018 года на Азиатских летних играх.

КНДР рассматривает возможность проведения совместно с Южной Кореей зимних Азиатских игр-2021
Фото: chinaconfidential.blogspot.com

Северная Корея рассматривает возможность совместного с Южной Кореей проведения зимних Азиатских игр в 2021 году.

Об этом заявил член Международного олимпийского комитета (МОК) от КНДР Чан Ан, передает Yonhap.

"Это вполне возможно (проведение общего мероприятия - ред.)... Поскольку в Азиатских играх участвует небольшое количество стран, это было бы легче, чем Олимпийские игры", - сказал Чан Ан.

По его мнению, горнолыжный курорт "Масикрён" полностью пригоден для проведения соревнований.

Несколькими днями ранее губернатор южнокорейской провинции Канвон Чхве Мун Сун заявил, что южнокорейская сторона рассматривает вариант проведения соревнований в 2021 году совместно с КНДР.

Зимние Азиатские игры - это международное спортивное мероприятие, которое проводится каждые четыре года для членов Олимпийского совета Азии.

Страну-хозяина мероприятий 2021 года выберут в августе 2018 года на Азиатских летних играх, которые пройдут в Индонезии.

Напомним, что ранее в феврале сестра Ким Чен Ына передала президенту Южной Кореи приглашение в КНДР.


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