Полный триумф Германии в северной комбинации

Немецкие спортсмены выиграли полный набор медалей в лыжной северной комбинации на Олимпийских играх в Пхенчхане. Чемпионом стал Йоханнес Ридзек, а вторым и третьим были его соотечественники Фабиан Риссле и Эрик Френцель.

Двукратный олимпийский чемпион по лыжному двоеборью в Сочи и Пхенчхане Френцель, четырехкратный чемпион мира 2017 года Ридзек и Риссле занимали места с четвертого по шестое после прыжков с трамплина. В итоге, немцы разыграли медали в финишном спринте на десятикилометровой дистанции. Ридзек опередил на 0,4 секунды Риссле и 0,8 секунды - Френцеля.

Для Йоханнеса Ридзека - это третья олимпийская медаль после бронзы в Ванкувере-2010 и серебра на Сочи-2014 в командном двоеборье.

Германия впервые в истории выиграла олимпийский титул в этой дисциплине. Три немца были на пьедестале в 1976 году, но тогда два были из Восточной Германии и один - из ФРГ.

Немцы также могут выиграть третью золотую медаль в скандинавской комбинации в Пхенчхане, если выиграют командную гонку в четверг. В прошлом году представители Германии завоевали все четыре золотые медали на чемпионате мира.

Северная комбинация (прыжки с трамплина + 10 км лыжная гонка)

1. Йоханнес Йоханнес Ридзек (Германия) - 23:52,5 мин. 2. Фабиан Риссле (Германия) - 23:52,9 3. Эрик Френцель (Германия) - 23:53,3 4. Ярл Магнус Рибер (Норвегия) - 23:55,3 5. Акито Уоттабе (Япония) - 24:05,0 6. Эро Хирвонен (Финляндия) - 24:14,6