Эберг выиграла индивидуальную гонку, украинки потерпели очередную неудачу

Женская индивидуальная гонка, которая наконец-то состоялась в Пхенчхане, ознаменовалась настоящей сенсацией. Золото досталось шведской биатлонистке Ханне Эберг, которая продемонстрировала хороший ход и просто-таки идеальную стрельбу. 22-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 15 километров за 41 минуту и 7,2 секунд.

Второй пришла к финишу Анастасия Кузьмина из Словакии, которая упустила первое место из-за двух неточных выстрелов. Замкнула пьедестал немка Лаура Дальмайер.

К сожалению, украинки выдали очередную блеклую гонку. Лучший результат среди наших показала Юлия Джима - 20-я позиция. Недалеко расположилась и Валя Семеренко. Вплоть до последнего огневого рубежа она имела хорошие шансы на топ-10, однако затем получила один дополнительный круг и финишировала 25-й.

Вита Семеренко и Анастасия Меркушина, использовав 11 дополнительных патронов на двоих, оказались лишь в седьмом десятке.

Олимпиада 2018, биатлон

Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км

1. Ханна Эберг (Швеция) 41:07.2 (0) 2. Анастасия Кузьмина (Словак) +24.7 (2) 3. Лаура Дальмайер (Германия) +41.2 (1) 4. Франциска Пройсс (Германия) +59.7 (0) 5. Паулина Фиалкова (Словакия) +1:02.3 (1) 6. Моника Хойниш (Польша) +1:54.8 (1) 20. Юлия Джима (Украина) +3:26.7 (2) 25. Валя Семеренко (Украина) +3:46.7 (1) 63. Вита Семеренко (Украина) +6:56.6 (5) 70. Анастасия Меркушина (Укр) +7:34.8 (6)


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