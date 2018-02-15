Эберг выиграла индивидуальную гонку, украинки потерпели очередную неудачу
Женская индивидуальная гонка, которая наконец-то состоялась в Пхенчхане, ознаменовалась настоящей сенсацией. Золото досталось шведской биатлонистке Ханне Эберг, которая продемонстрировала хороший ход и просто-таки идеальную стрельбу. 22-летняя спортсменка преодолела дистанцию в 15 километров за 41 минуту и 7,2 секунд.
Второй пришла к финишу Анастасия Кузьмина из Словакии, которая упустила первое место из-за двух неточных выстрелов. Замкнула пьедестал немка Лаура Дальмайер.
К сожалению, украинки выдали очередную блеклую гонку. Лучший результат среди наших показала Юлия Джима - 20-я позиция. Недалеко расположилась и Валя Семеренко. Вплоть до последнего огневого рубежа она имела хорошие шансы на топ-10, однако затем получила один дополнительный круг и финишировала 25-й.
Вита Семеренко и Анастасия Меркушина, использовав 11 дополнительных патронов на двоих, оказались лишь в седьмом десятке.
Олимпиада 2018, биатлон
Женщины. Индивидуальная гонка, 15 км1. Ханна Эберг (Швеция) 41:07.2 (0) 2. Анастасия Кузьмина (Словак) +24.7 (2) 3. Лаура Дальмайер (Германия) +41.2 (1) 4. Франциска Пройсс (Германия) +59.7 (0) 5. Паулина Фиалкова (Словакия) +1:02.3 (1) 6. Моника Хойниш (Польша) +1:54.8 (1) 20. Юлия Джима (Украина) +3:26.7 (2) 25. Валя Семеренко (Украина) +3:46.7 (1) 63. Вита Семеренко (Украина) +6:56.6 (5) 70. Анастасия Меркушина (Укр) +7:34.8 (6)
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
15.02.2018 08:47
15.02.2018 09:02