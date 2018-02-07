Ассоциация профессиональных футболистов решила помочь Марезу и Лестеру

Ассоциация профессиональных футболистов предложила свое посредничество в решении вопросов между полузащитником Риядом Маресом и "Лестером". Как известно, футболист долгое время не появлялся на тренировках после того, как "лисы" не продали его в "Манчестер Сити".

PFA предложила свою помощь на прошлой неделе, но Марез и клуб пока не приняли предложение. Тем временем организация продолжает следить за развитием ситуации.

Отвечая на вопросы представителей СМИ после ничьей с "Суонси" главный тренер "Лестера" Клод Пюэль заявил, что ситуация вокруг Мареса его не интересует.

"Рияд не моя забота, - заявил Пьюэль. - Моя забота - доступные для меня игроки команды. Я должен поддерживать их в позитивном состоянии и мы должны продолжать работать".