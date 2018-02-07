Ассоциация профессиональных футболистов решила помочь Марезу и Лестеру
Ассоциация профессиональных футболистов предложила свое посредничество в решении вопросов между полузащитником Риядом Маресом и "Лестером". Как известно, футболист долгое время не появлялся на тренировках после того, как "лисы" не продали его в "Манчестер Сити".
PFA предложила свою помощь на прошлой неделе, но Марез и клуб пока не приняли предложение. Тем временем организация продолжает следить за развитием ситуации.
Отвечая на вопросы представителей СМИ после ничьей с "Суонси" главный тренер "Лестера" Клод Пюэль заявил, что ситуация вокруг Мареса его не интересует.
"Рияд не моя забота, - заявил Пьюэль. - Моя забота - доступные для меня игроки команды. Я должен поддерживать их в позитивном состоянии и мы должны продолжать работать".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
07.02.2018 17:47
07.02.2018 17:47