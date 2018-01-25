Мишель Платини обжалует отстранение от футбола в ЕСПЧ

Федеральный суд Швейцарии отклонил ранее апелляцию экс-президента УЕФА.

Мишель Платини обжалует отстранение от футбола в ЕСПЧ

Экс-президент УЕФА Мишель Платини подаст апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на решение об отстранении от футбольной деятельности. "Я считаю, что не нарушал закон и намерен отстаивать свои права, чтобы доказать невиновность", - заявил Платини изданию Le Monde.

Напомним, лучший французский футболист XX века по версии издания «France Football» и единственный футболист, награждавшийся премией «Золотой мяч» три года подряд (1983, 1984 и 1985), 26 января 2007 года был избран президентом УЕФА. 8 октября 2015 года Арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Мишеля Платини от своей должности на 90 дней. Данное решение было принято после расследования, в центре которого был санкционированный президентом ФИФА Зеппом Блаттером крупный денежный перевод – 2 млн швейцарских франков – на имя Платини. 21 декабря 2015 года он был дисквалифицирован на 8 лет. Позже срок был сокращён до 6 лет, а в мае 2016 года - до 4 лет.

В июле 2-17 года Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию бывшего главы УЕФА Мишеля Платини по данному делу.


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