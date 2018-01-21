Хацкевич: конструктивного футбола было мало

Главный тренер "Динамо" о матче с норвежским "Хоугесундом".

"Сегодня футбола было мало, учитывая состояние поля и погодные условия, был очень сильный ветер. Но такие матчи тоже нужны, где мяч находится более наверху чем внизу. Силовой футбол никто не отменял, кто-то вел борьбу до конца, кто-то ее проиграл, но это относительно. Футбола конструктивного сегодня было мало.

Будут ли какие-то коррективы по результатам игр, или вся работа идет по плану на сборах?

Нет, мы придерживаемся той программы, которая у нас есть. Сегодня утром была силовая тренировка, наверное, она понадобилась учитывая соперника. От плана мы не отходим, в одной игре мы где-то поэкспериментируем, а после трех матчей сделаем определенные выводы и будем продолжать готовиться".


Terrikon со ссылкой на ФК Динамо (Киев)


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