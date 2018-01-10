Севилья надеется арендовать форварда Челси

Испанская "Севилья" уверена в том, что зимой ей удастся взять в аренду нападающего "Челси" Миши Батшуайи, сообщает испанская пресса.

Напомним, что Батшуай присоединился к "Челси" в 2016 году, но не смог закрепиться в основном составе, проиграв конкуренцию сначала Диего Косте, а после его ухода - Альваро Морате.

Ранее в местной прессе сообщалось, что "Севилья" стремится укрепить состав еще одним форвардом, который бы составил конкуренцию Виссаму Бен Йеддеру и Луису Мюриэлю.

По информации ESPN, "Челси" не будет препятствовать переходу Батшуайи, поскольку он не будет иметь достаточной игровой практики в составе синих.

В текущем сезоне 24-летний нападающий появлялся в 11-ти матчах Премьер-лиги, из которых в 9-ти выходил на замену.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Вальверде: Это будет матч между двумя хорошими командами. ФутболВальверде: Это будет матч между двумя хорошими командами. Футбол
МЧМ-2018: Швеция и Канада сыграют в финалеМЧМ-2018: Швеция и Канада сыграют в финале
Команда года от Александра Глеба. ФутболКоманда года от Александра Глеба. Футбол
Белый Барс не испытал проблем в матче с ВолкамиБелый Барс не испытал проблем в матче с Волками
Диего Симеоне снова отправляют в ЧелсиДиего Симеоне снова отправляют в Челси
Блок рекламы


Похожие новости
Бывший тренер "Челси" Виллаш-Боаш попал в больницу после аварии на "Дакаре".Бывший тренер "Челси" Виллаш-Боаш попал в больницу после аварии на "Дакаре".
Кристенсен продлил контракт с Челси. ФутболКристенсен продлил контракт с Челси. Футбол
Диего Симеоне снова отправляют в ЧелсиДиего Симеоне снова отправляют в Челси
«Челси» хочет подписать Роналду – СМИ«Челси» хочет подписать Роналду – СМИ
ПСЖ рассчитывает продать форварда, опасаясь санкций. ФутболПСЖ рассчитывает продать форварда, опасаясь санкций. Футбол
Азар отказался продлевать контракт с ЧелсиАзар отказался продлевать контракт с Челси
Ньюкасл намерен арендовать форварда ЛестераНьюкасл намерен арендовать форварда Лестера
В Челси довольны отношением и самоотдачей БатшуайиВ Челси довольны отношением и самоотдачей Батшуайи
Севилья не смогла забить ЛевантеСевилья не смогла забить Леванте
ПСЖ надеется выкупить голкипера у АтлетикоПСЖ надеется выкупить голкипера у Атлетико
Последние новости
Подгружаем последние новости