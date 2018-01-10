Севилья надеется арендовать форварда Челси
Испанская "Севилья" уверена в том, что зимой ей удастся взять в аренду нападающего "Челси" Миши Батшуайи, сообщает испанская пресса.
Напомним, что Батшуай присоединился к "Челси" в 2016 году, но не смог закрепиться в основном составе, проиграв конкуренцию сначала Диего Косте, а после его ухода - Альваро Морате.
Ранее в местной прессе сообщалось, что "Севилья" стремится укрепить состав еще одним форвардом, который бы составил конкуренцию Виссаму Бен Йеддеру и Луису Мюриэлю.
По информации ESPN, "Челси" не будет препятствовать переходу Батшуайи, поскольку он не будет иметь достаточной игровой практики в составе синих.
В текущем сезоне 24-летний нападающий появлялся в 11-ти матчах Премьер-лиги, из которых в 9-ти выходил на замену.
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