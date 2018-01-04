МЮ ведет переговоры с Моуринью о продлении контракта

«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить главного тренера команды Жозе Моуринью. По информации The Telegraph, манкунианский клуб ведет активные переговоры с португальцем о продлении контракта.

В «МЮ» обеспокоены возможным уходом Моуринью с поста главного тренера команды по окончании сезона. По информации источника, переговоры значительно ускорились в течение последнего месяца, а руководители «красных дьяволов» уже общались с представителями португальца на тему продления договора.

Ранее британское издание Daily Mail сообщило, что португалец недоволен трансферной политикой клуба. Моуринью также стал мало времени проводить в Манчестере и на базе команды, что и вызывает беспокойство руководства «МЮ».

Добавим, что действующий контракт Жозе Моуринью с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2019 года.