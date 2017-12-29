Эвертон близок к покупке Н`Зонзи

Полузащитник "Севильи" Стивен Н`Зонзи имеет все шансы для того, чтобы сменить клубную прописку. Он может продолжить карьеру на Туманном Альбионе - в услугах 29-летнего француза заинтересован "Эвертон".

По информации Daily Mail, переговоры приблизились к финишной стадии, отчего боссы "ирисок" намерены оформить трансфер в ближайшие 48 часов.

Отметим, что контракт хавбека с "красно-белыми" действует до лета 2020 года. В нынешнем сезоне Н`Зонзи принял участие в 10 матчах Примеры, однако результативными действиями так и не отметился.