Эвертон близок к покупке Н`Зонзи
Полузащитник "Севильи" Стивен Н`Зонзи имеет все шансы для того, чтобы сменить клубную прописку. Он может продолжить карьеру на Туманном Альбионе - в услугах 29-летнего француза заинтересован "Эвертон".
По информации Daily Mail, переговоры приблизились к финишной стадии, отчего боссы "ирисок" намерены оформить трансфер в ближайшие 48 часов.
Отметим, что контракт хавбека с "красно-белыми" действует до лета 2020 года. В нынешнем сезоне Н`Зонзи принял участие в 10 матчах Примеры, однако результативными действиями так и не отметился.
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