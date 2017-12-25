Донбасс уверенно обыграл Кременчук

Последний матч в 2017 году дончанам предстояло провести против вице-чемпиона минувшего сезона – ХК "Кременчук".

Первый период прошел в целом в равной борьбе: "Кременчук" больше внимания уделял обороне, однако несколько раз крайне серьезно побеспокоил Богдана Дьяченко. Пришлось поработать в рамке и Никите Петленко – особенно старался лучший бомбардир "Донбасса" Илья Коренчук, создавая моменты в равных и неравных составах. Забить в первом периоде Илье так и не удалось, однако он помог отметиться своему партнеру – Владислав Луговой за минуту до сирены реализовал второе большинство дончан в матче.

Впрочем, то, что не удалось сделать в первой двадцатиминутке, Коренчук сделал во второй – и вновь гол пришел в большинстве. А в промежутке между этими событиями уместилась шайба имени Виталия Ляльки – девятый номер дончан накрутил нескольких "горожан" и отправил игровой снаряд под Никитой Петленко.

В третьем периоде давление дончан на ворота "Кременчука" продолжилось, и на исходе пятой минуты заключительной двадцатиминутки второе звено "Донбасса" трансформировало преимущество в гол: Виктор Захаров и Виталий Лялька вывели на ударную позицию Александра Костикова, который забросил четвертую шайбу дончан, а точку в матче поставил Александр Александров, который также отметился в большинстве. Стоит отметить, что новогодний подарок фанатам подарил и кипер дончан Богдан Дьяченко, оформивший шатаут в этой встрече.

"Донбасс" - "Кременчук" - 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Шайбы: 1:0 Луговой (Коренчук, Мазур - больш.), 18:54, 2:0 Лялька (Костиков), 21:28, 3:0 Коренчук (Матвиенко, Захаров - больш.), 24:57, 4:0 Костиков (Захаров, Лялька), 46:57, 5:0 Александров (Лялька, Коренчук - больш.) 54:59.

Донбасс: Дьяченко (Дуве); Луговой - Мазур - Коренчук (А), Матвиенко - Александров; Лялька (А) - Захаров (К) - Костиков, Игнатенко - Шпак; Новиков - Коваленко - Мостовой, Григорьев - Фирсов; Ворона - Влад - Свищев, Ордынский.

Кременчук: Петленко (Власенко); Костюк - Карпенко (К) - Бойков (А), Роганов - Козачук; Чернышенко (А) - Красильников - Алексанян, Грицких - Наливайко; Ефимочкин - Шах - Полищук, Горлушко - Савицкий; Крюченкин.


Terrikon со ссылкой на ХК "Донбасс"


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