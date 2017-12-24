Клод Пюэль: Набрали очко с МЮ, хотя могли и выиграть

Главный тренер «Лестера» Клод Пюэль прокомментировал результат матча 19-го тура Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Это хороший результат для всех нас, потому что мы продолжаем верить в себя. Это очень важно для будущего: теперь мы знаем, что если подобная ситуация повторится, мы можем забить, если останемся вдесятером против 11 игроков.

Прямо перед пропущенным голом у нас было два фантастических момента. Было трудно, но благодаря нашему позитивному настрою мы остались в игре и верили в себя. В моменте с первым нашим голом мне понравился подбор мяча и последующее движение. Джейми Варди всегда способен делать результат. Поздравлю его с 50-м голом в АПЛ.

Первая желтая карточка для Амарти – слишком суровое решение, но мы должны были разобраться с этой ситуацией лучше. Дэниэл был наивен, но он вошел в игру под давлением – ему было непросто.

Самое главное – мы набрали очко, хотя могли и выиграть. Фанаты отлично поддерживали нас, так что я надеюсь, что у «синей армии» будет чудесное Рождество», – приводит слова наставника «лис» BBC.