НБА: Финикс Леня уступает на своей площадке

В очередном матче Национальной баскетбольной ассоциации "Финикс Санз" на домашнем паркете потерпели поражение от "Миннесота Тимбервулвз" со счетом 106:115.

Украинский центровой "солнечных" Алексей Лень провел на площадке 16 минут 37 секунд и за это время успел набрать восемь очков и сделать четыре подбора. "Финикс" по-прежнему занимает последнее место в Тихоокеанском дивизионе, имея в активе всего 12 побед при 23 поражениях.

В следующих матчах "Санз" в среду, 27 декабря также на своей площадке будут принимать "Мемфис", а в субботу, 30 декабря отправятся в гости к "Сакраменто".




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