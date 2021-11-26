Правоохранители провели обыски у лиц, причастных к незаконному обороту оружия

Во время обысков обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, взрывчатка, патроны, основные части оружия и оборудование для его изготовления.

Сотрудники Нацполиции провели ряд обысков на территории Украины у лиц, причастных к незаконному обороту оружия.

Как сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска, во время обысков обнаружено и изъято огнестрельное оружие с признаками переработки, гранаты, более 1000 единиц патронов, основные части оружия и оборудование для его изготовления, а также оборудование для изготовления патронов к нарезному оружию.

В дальнейшем изъятое оружие и боеприпасы будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

В настоящее время осуществляется дополнительная проверка лиц на причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, продолжаются необходимые следственные действия.

Ранее в Запорожской области Служба безопасности Украины разоблачила мощную подпольную оружейную, которую оборудовали под вывеской "ремонт бытовой техники".