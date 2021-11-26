Правоохранители провели обыски у лиц, причастных к незаконному обороту оружия

Во время обысков обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, взрывчатка, патроны, основные части оружия и оборудование для его изготовления.

Правоохранители провели обыски у лиц, причастных к незаконному обороту оружия
Фото: Сергей Нужненко

Сотрудники Нацполиции провели ряд обысков на территории Украины у лиц, причастных к незаконному обороту оружия.

Как сообщает пресс-служба Департамента уголовного розыска, во время обысков обнаружено и изъято огнестрельное оружие с признаками переработки, гранаты, более 1000 единиц патронов, основные части оружия и оборудование для его изготовления, а также оборудование для изготовления патронов к нарезному оружию.

В дальнейшем изъятое оружие и боеприпасы будут направлены на проведение соответствующих экспертиз.

В настоящее время осуществляется дополнительная проверка лиц на причастность к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, продолжаются необходимые следственные действия.

Ранее в Запорожской области Служба безопасности Украины разоблачила мощную подпольную оружейную, которую оборудовали под вывеской "ремонт бытовой техники".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве от падения дерева во время крестного хода погибла жена протоиереяВ Киеве от падения дерева во время крестного хода погибла жена протоиерея
Солистка KAZKA подогревает слухи о романе с партнером по Танцам со звездамиСолистка KAZKA подогревает слухи о романе с партнером по Танцам со звездами
Оля Полякова рассказала, почему ее муж-миллионер лишился бизнесаОля Полякова рассказала, почему ее муж-миллионер лишился бизнеса
Мишель Андраде рассекретила свой гонорар на шоу Орел и РешкаМишель Андраде рассекретила свой гонорар на шоу Орел и Решка
Ирина Горовая призналась, как ей работается с Потапом после разводаИрина Горовая призналась, как ей работается с Потапом после развода
Блок рекламы


Похожие новости
Актер Алек Болдуин на съемках фильма из реквизитного оружия застрелил оператора и ранил режиссераАктер Алек Болдуин на съемках фильма из реквизитного оружия застрелил оператора и ранил режиссера
Правоохранители по ДНК нашли подозреваемого в покушении на николаевского авторитета "Мультика"Правоохранители по ДНК нашли подозреваемого в покушении на николаевского авторитета "Мультика"
В Чернигове полицейские обнаружили арсенал оружия, среди находок - ручные гранаты и станковые пулеметыВ Чернигове полицейские обнаружили арсенал оружия, среди находок - ручные гранаты и станковые пулеметы
Полиция задержала жителя Киевской области за незаконную продажу оружия и боеприпасовПолиция задержала жителя Киевской области за незаконную продажу оружия и боеприпасов
Одесские тюремщики провели учения по поиску сбежавшего заключенногоОдесские тюремщики провели учения по поиску сбежавшего заключенного
Первую семейную трансплантацию почки провели в Ивано-ФранковскеПервую семейную трансплантацию почки провели в Ивано-Франковске
Украинские правоохранители предотвратили убийство американца в СШАУкраинские правоохранители предотвратили убийство американца в США
В Каннах провели презентацию украинской киноотраслиВ Каннах провели презентацию украинской киноотрасли
На столичном Подоле правоохранители задержали педофила, который сбежал из-под стражиНа столичном Подоле правоохранители задержали педофила, который сбежал из-под стражи
В США за три выходных дня от огнестрельного оружия погибли 150 человек, - СМИВ США за три выходных дня от огнестрельного оружия погибли 150 человек, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости