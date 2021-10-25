Гибель Галины Гатчинс: в центре расследования два человека

Это эксперт по оружию и ассистент режиссера.

Два человека оказались в фокусе расследования смертельного инцидента во время съемок фильма с участием актера Алека Болдуина в американском штате Нью-Мексико.

Об этом пишет Немецкая волна со ссылкой на медиа.

Первая - это оружейный эксперт Анна Ґутьеррес-Рид, которая была ответственна за оружие на съемочной площадке.

Вторым является ассистент режиссера Дэйв Голлс, который передал Болдуину оружие, из которого был ранен режиссер Джоэл Соуза и оператор Галина Гатчинс (смертельно).

"Анна Ґутьеррес-Рид подготовила оружие к съемкам, а Дэйв Голлс передал его Болдуину, заверив в том, что оно не заряжено боевыми патронами. Голлс "не знал о том, что оружие было заряжено боевыми патронами", - говорится в отчете полиции.

Как пишет Los Angeles Time, американские юристы считают, что нескольким лицам и организациям, которые участвовали в производстве фильма, может угрожать гражданская правовая ответственность.

"Несчастные случаи со смертельным исходом на съемочной площадке с применением огнестрельного оружия случаются редко, а при производстве фильмов и телепрограмм действуют строгие правила использования оружия для предотвращения травм. Когда случается смерть, после этого следуют судебные иски", - отмечает издание.

"Кто-то, видимо, допустил небрежность", - прокомментировал инцидент профессор юридической школы "USC Gould School of Law" Грегори Китинг.

"Такое не проходит без небрежности. Есть протоколы безопасности, которые необходимо соблюдать. На самом деле все зависит от того, кто проявил небрежность и как распределяется ответственность", - добавил он.

Кроме того, по информации издания, шестеро членов съемочной группы жаловались на условия труда, что привело к напряжению на площадке. Среди жалобщиков была и застреленная Галина Гатчинс.

Напомним, Болдуин застрелил оператора и ранил режиссера во время съемок фильма "Ржавчина" (Rust).

Трагедия случилась во время съемок сцены, в которой Болдуин должен был стрелять холостыми патронами. Вместо этого реквизитное оружие, из которого стрелял актер, оказалось заряженным боевыми патронами.

Болдуин обнародовал позднее сообщение в Twitter , в котором признался, что он шокирован инцидентом. Он также сообщил, что сотрудничает со следствием и поддерживает связь с семьей погибшей.

Алек Болдуин - актер, комик и писатель, лауреат премий "Золотой глобус" и "Эмми".

Галина Гатчинс родилась в Киеве , жила в Лос-Анджелесе, член Международной гильдии кинематографистов.

Режиссер и сценарист Джоэл Соуза дебютировал в полнометражном фильме-боевике "Краун Вик", выпущенном в 2019 году.