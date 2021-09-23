КНУ имени Шевченко перешел на дистанционное обучение до 13 октября

Руководителей структурных подразделений обязали составить реестры наличия у работников COVID-сертификатов.

КНУ имени Шевченко перешел на дистанционное обучение до 13 октября
Фото: fit.univ.kiev.ua

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко перешел на дистанционное обучение до 13 октября.

Об этом сообщила пресс-служба университета.

"В период с 23 сентября по 13 октября проведение всех видов учебных занятий по дневной и заочной формам обучения осуществлять в соответствии с утвержденным расписанием с использованием технологий дистанционного обучения", - говорится в сообщении.

Руководителей структурных подразделений обязали составить реестры наличия у работников "желтого" (наличие первой прививки или отрицательного результата тестирования (действует 72 часа), или выздоровления от COVID-19) и "зеленого" (полный курс вакцинации) COVID-сертификатов.

Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил о введении обязательной вакцинации против коронавирусной болезни для работников образования и чиновников.

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