На Волыни женщина "заказала" экс-мужа за 10 тыс. грн, потому что не хотела платить кредит

Злоумышленницу задержали.

В Волынской области правоохранители задержали 36-летнюю женщину за организацию заказного убийства бывшего мужа.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Женщина заказала экс-мужа, чтобы не возвращать оформленный на него кредит в сумме 200 тыс. грн.

За "проделанную работу" фигурантка обещала киллеру заплатить 10 тысяч гривен.

Чтобы спасти жизнь мужчине и предотвратить его убийство, оперативники и следователи провели полицейскую спецоперацию в пятницу, 6 июля.

Поэтому полицейские инсценировали совершение преступления и организовали встречу заказчика с "потенциальным киллером".

Во время обусловленной встречи вблизи одного из сел Владимир-Волынского района злоумышленница получила подтверждающие доказательства "ликвидации" бывшего мужа. Женщину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержанной уже сообщили о подозрении в организации законченного покушения на убийство, совершенное по заказу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27 п. 11 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Процессуальное руководство осуществляет областная прокуратура.

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