УГО уволило сотрудника, который отправил в реанимацию танцора Дорофеевой

"Мы осуждаем подобные проявления агрессии, считаем недопустимым совершение таких позорных поступков".

УГО уволило сотрудника, который отправил в реанимацию танцора Дорофеевой
Підозрюваний у побитті
Фото: facebook.com/nadya.dorofeeva.3

Управление государственной охраны Украины уволило сотрудника, который 1 августа в Киеве побил танцора из команды певицы Надежды Дорофеевой.

Как сообщает пресс-служба УГО, было проведено служебное совещание по поводу действий военнослужащего, подозреваемого в избиении танцовщика шоу-балета "DOROFEEVA", по результатам которого было принято решение об увольнении его из рядов Управления государственной охраны Украины.

"Мы осуждаем подобные проявления агрессии, считаем недопустимым совершение таких позорных поступков. Принципиальная позиция руководства Управления заключается в том, что военнослужащие, которые нарушают принципы морали развитого общества, не должны нести службу в составе нашего ведомства", - говорится в сообщении.

28-летний УГОшник был задержан 1 августа. Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение.

Установлено, что работник УГО, проходя мимо дома танцора, сначала толкнул его, а после замечания жестоко избил. Нападавший сильно ударил юношу в лицо, причинив ему тяжелую закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, линейный перелом височной кости и другие травмы.

Танцор попал в реанимацию. Ему сделали трепанацию черепа и ввели в медикаментозную кому.

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