В супермаркете Харькова поймали белку

Спасатели посадили животное в клетку и выпустили в лес.

В супермаркете Харькова поймали белку
Фото: Скріншот відео

В один из супермаркетов в Харькове забежала белка и почти парализовала работу заведения.

Об этом сообщает местное издание "KHARKIV TODAY".

Инцидент произошел в воскресенье, 25 июля. Животное сидело рядом с тележками для покупок и привлекало к себе внимание посетителей магазина. Очевидцы сняли белку на видео и делились своими впечатлениями в соцсетях. Чтобы поймать животное, позвали спасателей.

"Сегодня в супермаркет "Ашан" на Героев Труда зашел в гости пушистый лесной грызун. Белку поймали и выпустили в лес", - рассказали в общественной организации "Спасение животных. Харьков".

Белку поймали, посадили в клетку и выпустили в лес.

Напомним, ранее в Харькове в одном из магазинов сети АТБ сотрудникам пришлось ловить обезьяну, которая прыгала по конструкциям под потолком.

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