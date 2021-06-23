Взрыв в Белогородке: задержанному объявили о подозрении

Правоохранители объявили о подозрении мужчине, устроившему поджог в пятиэтажном доме в селе Белогородка, чтобы скрыть следы жестокого убийства.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Гражданину сообщено о подозрении в умышленном убийстве, совершенном с особой жестокостью, а также умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога, взрыва, что повлекло тяжкие последствия (п. 4 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 УК Украины)", - сказано в сообщении.

По данным следствия, житель села Белогородка Киевской области с целью сокрытия убийства пытался уничтожить следы преступления путем поджога. В результате взрыва в многоквартирном доме начался пожар, вследствие которого пострадали 8 человек. В квартире, где произошел взрыв, было обнаружено тело мужчины.

Расследованием установлено, что смерть погибшего наступила не в результате взрыва или пожара - ему перерезали горло и нанесли многочисленные удары ножом в грудь, вырезали сердце и часть легких.

Правоохранители задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Ведется сбор доказательств и установление всех обстоятельств совершения уголовных преступлений.

Ранее сообщалось, что злоумышленником является моряк 1978 года рождения. Известно, что он имеет семью, живущую в Севастополе.

Напомним, 21 июня в селе Белогородка Киевской области произошел взрыв в пятиэтажке. После этого начался масштабный пожар, охвативший два последних этажа и кровлю.