Во Львове полицейские попались на продаже наркотиков и фальсификации дел
Правоохранители за счет наркозависимых улучшали показатели своей работы.
Трем работникам Львовского райуправления полиции и еще одному их бывшему коллеге сообщили о подозрении в улучшении показателей работы за счет подделки уголовных дел и привлечения к уголовной ответственности невиновных лиц.
Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследований.
По данным следствия, заместитель начальника отдела криминальной полиции вместе с несколькими подчиненными подкупали наркозависимых, давая им наркотики за признание вины по уголовным правонарушениям, которых они не совершали.
Наркозависимые покупали у полицейских амфетамин, "соли", героин, метадон.
В настоящее время уже сообщено о подозрении четырем стражам порядка, один из которых бывший, двое объявлены в розыск.
Им вменяют незаконное хранение, перевозку, сбыт наркотических средств и психотропных веществ, служебный подлог, получение неправомерной выгоды и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч.ч.1, 2, 3 ст.307, ч.1 ст.366, ч. 3 ст.368, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.2 ст.372 УК Украины).
Следователи ГБР провели 14 обысков, в частности, в помещении Львовского городского управления полиции и по адресам проживания фигурантов. В результате изъяты компьютеры, мобильные телефоны и записные книжки с черновыми записями, другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность работников полиции.
Напомним, что похожее преступление зафиксировали в апреле в Киеве. Там участковый офицер полиции сбывал наркотики через доверенных лиц. Его поймали во время оперативной закупки.