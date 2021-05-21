Во Львове полицейские попались на продаже наркотиков и фальсификации дел

Фото: gp.gov.ua

Трем работникам Львовского райуправления полиции и еще одному их бывшему коллеге сообщили о подозрении в улучшении показателей работы за счет подделки уголовных дел и привлечения к уголовной ответственности невиновных лиц.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследований.

По данным следствия, заместитель начальника отдела криминальной полиции вместе с несколькими подчиненными подкупали наркозависимых, давая им наркотики за признание вины по уголовным правонарушениям, которых они не совершали.

Наркозависимые покупали у полицейских амфетамин, "соли", героин, метадон.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

В настоящее время уже сообщено о подозрении четырем стражам порядка, один из которых бывший, двое объявлены в розыск.

Им вменяют незаконное хранение, перевозку, сбыт наркотических средств и психотропных веществ, служебный подлог, получение неправомерной выгоды и привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч.ч.1, 2, 3 ст.307, ч.1 ст.366, ч. 3 ст.368, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.2 ст.372 УК Украины).

Следователи ГБР провели 14 обысков, в частности, в помещении Львовского городского управления полиции и по адресам проживания фигурантов. В результате изъяты компьютеры, мобильные телефоны и записные книжки с черновыми записями, другие вещественные доказательства, подтверждающие противоправную деятельность работников полиции.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua