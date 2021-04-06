Мобильный госпиталь ГСЧС переместили в Славуту, на прежнем месте в нем пролечили только 18 больных

Фото: ГСЧС

Мобильный госпиталь для больных ковидом, который в конце февраля был развернут в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области, переместили в город Славута Хмельницкой области.

Об этом информирует пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, госпиталь состоит из 35 палаток, из которых 24 - это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В госпитале работает блок интенсивной терапии и палаты для пациентов. Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором. Кроме этого, госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения.

На месте организована работа штаба и налажено взаимодействие с местными органами власти и медицинской службой области.

Стоит заметить, что в Богородчанах за три недели в мобильном госпитале пролечили только 18 больных коронавирусом из пяти районов Франковской области. Как рассказала Суспільному директор Богородчанской райбольницы Оксана Зиныч, в госпитале находились только нетяжелые больные. Если состояние пациентов ухудшалось, их переводили в стационар.

Напомним, вчера региональная комиссия приняла решение ввести в Хмельницкой области ограничения "красной" зоны эпидемической опасности. Уровень госпитализаций по состоянию на 5 апреля в области был самым высоким в Украине - 131,2 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения.

В целом в Ивано-Франковской области, где ранее располагался мобильный госпиталь, ситуация с коронавирусом улучшается. При условии сохранения положительной тенденции, скоро она может выйти из "красной" зоны.