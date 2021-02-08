Тайник со взрывчаткой и оружием нашли на Ровенщине

По предварительной информации, боеприпасы были нелегально переправлены из района ООС.

Фото: пресс-центр СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила в Ровенской области тайник с большим количеством взрывчатки и оружием. Неоднократно судимый за совершение тяжких преступлений житель региона оборудовал тайник на чердаке заброшенного дома в одном из поселков Острожского района.

На данный момент злоумышленник находится под стражей, сообщает пресс-центр СБУ .

Из укрытия правоохранители изъяли реактивную противотанковую гранату РПГ, почти 4 кг взрывчатого вещества аммонала, почти 200 г пластида, 9 электродетонаторов, 7 капсульных детонаторов, пистолет с патронами калибра 9 мм, более 1000 патронов различного калибра.

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

Фото: пресс-центр СБУ

По предварительной информации, рецидивист оборудовал тайник для продажи оружия и взрывчатки представителям криминальных кругов.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Проверяется информация, что изъятые средства поражения были нелегально переправлены из района проведения операции Объединенных сил.

Как сообщалось, ранее сотрудники уголовного розыска полиции Донецкой области обнаружили огромный тайник с оружием в заброшенном здании в Мариуполе. В тайнике было более 1600 гранат и десятки пистолетов.