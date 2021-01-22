Билл Гейтс вакцинировался от коронавируса

Основатель Microsoft поблагодарил ученых и передовых медицинских работников.

Билл Гейтс вакцинировался от коронавируса
Біл Гейтс вакцінувався від коронавірусу

Мультимиллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс вакцинировался против коронавируса.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Одним из преимуществ моего возраста 65 лет является то, что я имею право на вакцину против COVID-19. На этой неделе я получил свою первую дозу, и я чувствую себя прекрасно. Спасибо всем ученым, участникам судебных процессов, регуляторным органам и передовым медицинским работникам, которые довели нас до этого", - написал он.

One of the benefits of being 65 is that I’m eligible for the COVID-19 vaccine. I got my first dose this week, and I feel great. Thank you to all of the scientists, trial participants, regulators, and frontline healthcare workers who got us to this point. pic.twitter.com/67SIfrG1Yd

— Bill Gates (@BillGates) January 22, 2021
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Ранее Гейтс прокомментировал слухи о том, что он устроил пандемию коронавируса, "чтобы продавать вакцину под видом имплантирования в тело микрочипов". "Это достаточно трудно отрицать, потому что это так глупо и странно", - сказал он.

Билл Гейтс стал героем теории заговора во время пандемии ковида. Ее сторонники верят, что вирус появился и распространился по вине экс-главы Microsoft, который якобы планирует нажиться на вакцине. Распространению слухов способствовало и то, что фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил $300 млн на разработку вакцины и борьбу с последствиями COVID-19.

Напомним, согласно результатам опроса, более половины украинцев не хотят вакцинироваться от ковида даже бесплатно.

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