В Кропивницкому спасатели 3 часа обеспечивали аварийное электропитание ковидной больницы

Такая потребность возникла из-за отключения света на территории микрорайона.

?В Кропивницкому спасатели 3 часа обеспечивали аварийное электропитание ковидной больницы
Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В Кропивницком спасатели в течение трех часов обеспечивали аварийное электропитание Центральной городской больницы, предназначенной для госпитализации больных коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"Такая потребность возникла сегодня в связи с аварийным отключением света на территории микрорайона, где расположен стационар №1 центральной городской больницы, предназначенной для госпитализации больных COVID-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасатели развернули передвижную электростанцию и обеспечили электропитание больницы.

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

Напомним, по данным Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE), в Украине каждая третья больница, отведенная под лечение больных COVID-19, критически нагружена пациентами. В абсолютных числах - 111 из 629 больниц первой и второй волны. В то же время койки, отведенные для пациентов с COVID-19, заполнены на 100%. В 60 больницах реанимационные койки заполнены на 100%.

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