В финском городе за ночь произошло 10 землетрясений

Первый толчок зафиксировали перед третьим часом ночи, до семи утра произошло еще девять.

В финском городе за ночь произошло 10 землетрясений
Фото: zbruc.eu

Сегодня утром, 3 января, в финском городе Коувола произошла серия землетрясений.

Об этом пишет yle.fi со ссылкой на Институт сейсмологии при Хельсинкском университете.

По данным института, первый толчок зафиксировали перед третьим часом ночи, до семи утра состоялись еще девять.

Жители района Кория, что в шести километрах от центра Коувола, начали звонить в службу спасения под утро.

Они рассказывали, что в квартирах ощущаются легки сотрясения и слышны странные звуки. Как сообщили в Службе спасения и полиции, опасных ситуаций или несчастных случаев не произошло.

По предварительным данным, самое большое из землетрясений имело магнитуду 2.0.

Отметим, в Коуволе с 2011 года ежегодно фиксируют десятки землетрясений, большинство из которых проходит незаметно.

Сейсмически активными районами также считаются Куусамо и местность вокруг реки Торниойоки.

Напомним, в центральной части Хорватии с 28 декабря 2020 года продолжались подземные толчки амплитудой от 3,7 до 6,2.

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